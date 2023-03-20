Венгрия отказывается финансировать закупки ЕС боеприпасов для Украины
Венгрия не будет участвовать в совместном финансировании Евросоюзом закупки боеприпасов для передачи их Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, которое приводит Index.
Он пояснил, что на повестке дня Евросоюза есть несколько предложений, направленных на увеличение поставок вооружений в Украину. В общей сложности на столе находятся два предложения, которые позволили бы перевозить большое количество боеприпасов. Среди них в первом предложении говорится, что если страна-участник поставляет боеприпасы в Украину из собственных запасов, то это будет финансироваться из общего бюджета в размере одного миллиарда евро.
"Венгрия до сих пор не хочет поставлять оружие. При этом мы не мешаем другим делать то, чего они хотят. Вклад Венгрии в размере одного процента – это примерно 10 миллионов евро – будет использован для других мер", – сказал министр.
Он объяснил, что эти деньги потратят для таких целей как стабильность Западных Балкан и сокращение миграции в Евросоюз. Согласно второму предложению, государства-члены союза будут пытаться передать Украине больше новых совместно закупленных боеприпасов. В связи с этим будет также создана новая финансовая база в размере одного миллиарда евро.
"Венгрия также не будет участвовать в этом. Мы не покупаем боеприпасы для отправки в Украину. Поэтому вклад Венгрии в этот фонд также может быть использован для общей цели", - добавил Сийярто.
Напомним, что министры иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов для Украины и пополнению собственных запасов. На эти меры планируется выделить 2 млрд евро.
РБК-Украина сообщало, что министры иностранных дел стран ЕС сегодня должны подписать план по поставке боеприпасов для Украины.
Кроме того, в ЕС обсуждают выделение 500 млн. евро на производство снарядов для нужд Украины.
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