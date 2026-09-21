ua en ru
Пн, 21 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Венгрия отказалась от приглашения Украины в "Карпатскую восьмерку"

20:04 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Венгрия отказалась от приглашения Украины в "Карпатскую восьмерку" Фото: Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина приглашала Венгрию стать участницей "Карпатской восьмерки". Однако у страны есть причины этого не делать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадяра во время выступления в парламенте, пишет HVG.

Венгрия не присоединилась к "Карпатской восьмерке"

Мадяр заявил, что его страна не является членом формата "Карпатской восьмерки", который хочет усилить сотрудничество между странами соответствующего региона.

Венгерский премьер заявил, что Будапешт получил от Украины приглашение присоединиться к формату. Однако не принял его, потому что имел причины.

"Нас пригласили, и мы по уважительным причинам не поехали", - говорит Мадяр.

При этом он не объяснил, почему Венгрия не будет участвовать.

По словам издания, Государственный секретариат Министерства иностранных дел подтвердил заявление премьер-министра о том, что Венгрия не присоединилась к "Карпатской восьмерке". Однако объяснений тоже не дал.

"Карпатская восьмерка"

Президент Украины Владимир Зеленский 18 сентября заявил об учреждении нового формата сотрудничества - "Карпатской восьмерки".

Союз объединит Украину и семь европейских стран (Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию, Венгрию) и ЕС.

Также сообщалось, что новый формат сотрудничества Украины и ее союзников в рамках Карпатской восьмерки поможет стране на пути вступления в Евросоюз.

Кроме того, по словам Зеленского, создание альянса должно сблизить страны и сформировать новую площадку для решения общих задач.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Венгрия Петер Мадьяр
Новости
Зеленский после призыва Трампа назвал условие прекращения ударов по НПЗ России
Зеленский после призыва Трампа назвал условие прекращения ударов по НПЗ России
Аналитика
Баллистика, реактивные "Шахеды" и энергетика: чего ждать от атак РФ этой осенью и зимой
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Баллистика, реактивные "Шахеды" и энергетика: чего ждать от атак РФ этой осенью и зимой