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Угорщина відкрила залізничний термінал для перевезення українського зерна (фото)

Фото: Угорщина відкрила залізничний термінал для перевезення українського зерна (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Угорщина на кордоні з Україною відкрила залізничний термінал для перевезення українського зерна. Це дозволить налагодити сухопутний маршрут для його постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника МЗС Угорщини Петра Сійярто.

"Завдяки терміналу буде відкрито найшвидший і найефективніший маршрут для українського зерна з Феньєслітке до портів північної Адріатики, а завдяки цьому можна буде гарантувати безпеку постачання продовольства навіть у віддалені куточки світу", - заявив міністр.

Цей термінал було побудовано у рекордно короткий термін. На цей час він є найсучаснішим перевалочним терміналом на всьому континенті. Сійярто повідомив, що його потужність становить один мільйон контейнерів на рік. Це вдвічі більше від потужностей на кордоні між Білоруссю та Польщею.

Нагадаємо, що у червні Угорщина запропонувала новий варіант експорту українського зерна.

Нагадаємо, угоду щодо "зернового коридору", термін дії якого визначався до 22 листопада, продовжать і надалі. З початку дії ініціативи було експортовано понад 7,7 млн тонн української агропродукції.

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