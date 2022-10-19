Угорщина відкрила залізничний термінал для перевезення українського зерна (фото)

Угорщина на кордоні з Україною відкрила залізничний термінал для перевезення українського зерна. Це дозволить налагодити сухопутний маршрут для його постачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника МЗС Угорщини Петра Сійярто.
"Завдяки терміналу буде відкрито найшвидший і найефективніший маршрут для українського зерна з Феньєслітке до портів північної Адріатики, а завдяки цьому можна буде гарантувати безпеку постачання продовольства навіть у віддалені куточки світу", - заявив міністр.
Цей термінал було побудовано у рекордно короткий термін. На цей час він є найсучаснішим перевалочним терміналом на всьому континенті. Сійярто повідомив, що його потужність становить один мільйон контейнерів на рік. Це вдвічі більше від потужностей на кордоні між Білоруссю та Польщею.
Нагадаємо, що у червні Угорщина запропонувала новий варіант експорту українського зерна.
Нагадаємо, угоду щодо "зернового коридору", термін дії якого визначався до 22 листопада, продовжать і надалі. З початку дії ініціативи було експортовано понад 7,7 млн тонн української агропродукції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.