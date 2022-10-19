Венгрия открыла железнодорожный терминал для перевозки украинского зерна (фото)

Венгрия на границе с Украиной открыла железнодорожный терминал для перевозки украинского зерна. Это позволит наладить сухопутный маршрут для его поставок.

"Благодаря терминалу будет открыт самый быстрый и эффективный маршрут для украинского зерна из Феньеслитке в порты северной Адриатики, а благодаря этому можно будет обеспечить безопасность поставок продовольствия даже в отдаленные уголки мира", - заявил министр.

Этот терминал был построен в рекордно короткие сроки. В настоящее время он является самым современным перевалочным терминалом по всему континенту. Сийярто сообщил, что его мощность составляет один миллион контейнеров в год. Это вдвое больше мощностей на границе между Беларусью и Польшей.