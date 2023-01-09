Угорщина виділить 3,5 млн доларів для вивезення українського зерна до Африки

Угорщина планує профінансувати відправку 10 тисяч тонн зерна з України до Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, яку приводить видання Portfolio.

Сійярто пояснив, що Угорщина виділить близько 3,5 мільйона доларів для вивезення українського зерна до країн Африки. Міністр зазначив, що це частина своєї глобальної відповідальності.

"Угорщина і Демократична Республіка Конго зацікавлені у якнайшвидшому встановленні миру та припиненні збройних конфліктів", - додав очільник МЗС Угорщини.

Сійярто знову закликав до діалогу, припинення вогню та переговорів.