Венгрия выделит 3,5 млн долларов для вывоза украинского зерна в Африку

Венгрия планирует профинансировать отправку 10 тысяч тонн зерна из Украины в Африку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, которое приводит издание Portfolio.
Сийярто объяснил, что Венгрия выделит около 3,5 миллионов долларов для вывоза украинского зерна в страны Африки. Министр отметил, что это часть своей глобальной ответственности.
"Венгрия и Демократическая Республика Конго заинтересованы в скорейшем установлении мира и прекращении вооруженных конфликтов", - добавил глава МИД Венгрии.
Сийярто снова призвал к диалогу, прекращению огня и переговорам.
Напомним, что Венгрия на границе с Украиной открыла железнодорожный терминал для перевозки украинского зерна. Это позволит наладить сухопутный маршрут для его снабжения.
Кабинет министров выделил гуманитарную помощь Судану, Йемену, Кении и Нигерии. Голодающим странам пришлют пшеницу и кукурузу.
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