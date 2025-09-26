Угорщина відхрестилася від зальоту своїх дронів до України

Міністерство оборони Угорщини стверджує, що угорські дрони не порушували повітряний простір України, про що сьогодні заявив президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.
У Міноборони Угорщини наголосили, що "заява українського президента Володимира Зеленського про те, що на території України був угорський військовий дрон, не відповідає дійсності".
"Угорська армія не здійснювала і не отримувала наказів про нібито політ дрона на угорсько-українському кордоні, про який повідомляли ЗМІ. Ми також не отримували інформації про такий випадок від української сторони, хоча ми перебуваємо з ними в постійному контакті", - заявили у відомстві.
Там також нагадали, що в країні до середини жовтня тривають військові навчання Adaptive Hussars 2025 в межах НАТО.
"Про навчання постійно інформуються не тільки наші союзники по НАТО, але й українська сторона", - додали в угорському Міноборони.
Нагадаємо, сьогодні,26 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Угорщина за допомогою розвідувальних дронів могла стежити за оборонною промисловістю України. Про інцидент з безпілотниками доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", - розповів Зеленський.
Президент дав завдання перевірити всі дані й негайно доповісти про зафіксовані факти.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зухвало відповів Зеленському на угорські дрони над Україною. За його словами, президент "бачить привидів".
"Президент Володимир Зеленський починає божеволіти від антиугорських настроїв. Тепер він навіть бачить привидів", - заявив Сійярто.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга своєю чергою зазначив, що Сійярто треба утриматися від різких коментарів на адресу Зеленського після угорських дронів над Україною.