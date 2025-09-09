Угорщина укладає рекордну угоду із Shell, але без російського газу не обійтися, - Сійярто

Обсяги та терміни постачань, а також інші деталі майбутнього контракту міністр поки не розкрив.

Наразі основні потреби Угорщини в газі покриває довгострокова угода з Росією.

Водночас Сійярто наголосив, що новий контракт із Shell не дозволить повністю відмовитися від російського газу через географічні та інфраструктурні обмеження.

"Принаймні доти, доки в регіоні не буде належного розвитку інфраструктури", - зазначив він.

У 2020 році Угорщина вже підписала шестирічний контракт із Shell на щорічне постачання 250 млн кубометрів природного газу у період з 2021 по 2027 рік. Це була перша довгострокова угода країни із західною енергетичною компанією щодо постачання скрапленого природного газу.

"Угорщина має довгу історію співпраці з Shell, і сьогоднішнє оголошення лише підтверджує, що ця співпраця працює добре", - зазначив трейдер центральноєвропейського газового ринку.

Водночас він підкреслив, що Угорщина досі залишається найбільшим покупцем російського газу серед країн ЄС.