Угорщина спростила видачу віз для РФ. В Литві відреагували

Міністр пояснив, що Литва вже звернулася до Єврокомісії з проханням оцінити рішення Угорщини, але виключила можливість односторонніх дій, підкресливши можливість регіонального тиску.

"Є можливості. Наприклад, я поки що говорю суто теоретично, (будь-яка) країна ЄС має право запросити консультацію щодо людей, які прибувають. У тому сенсі, що дозвіл на в'їзд до Шенгенської зони не надаватиметься автоматично, але щодо кожного з них відбуватимуться консультації з іншими державами-членами", – пояснив Ландсбергіс.

Він пояснив, що це дуже обмежить іншу сторону та обтяжить її бюрократичними процедурами.

"Але я просто хочу сказати, що є певні варіанти вирішення. Досі вони не використовувалися, тому що жодна держава так не робила", - додав глава МЗС.