Венгрия упростила выдачу виз для РФ. В Литве отреагировали

Министр пояснил, что Литва уже обратилась в Еврокомиссию с просьбой оценить решение Венгрии, но исключила возможность односторонних действий, подчеркнув возможность регионального давления.

"Есть возможности. Например, я пока что говорю чисто теоретически, (любая) страна ЕС имеет право запросить консультацию относительно прибывающих людей. В том смысле, что разрешение на въезд в Шенгенскую зону не будет предоставляться автоматически, но по каждому из них будут проходить консультации с другими государствами-членами", - пояснил Ландсбергис.

Он пояснил, что это очень ограничит другую сторону и обременит ее бюрократическими процедурами.

"Но я просто хочу сказать, что есть определенные варианты решения. До сих пор они не использовались, потому что ни одно государство так не делало", - добавил глава МИД.