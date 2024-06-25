Угорщина не блокуватиме вступ України до Євросоюзу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував переговори про вступ України до ЄС, які розпочинаються сьогодні в Люксембурзі. Однак Будапешт не блокуватиме процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Угорщина не згодна з цим процесом вступу, але ми не блокуємо його і підтримуємо початок переговорів", - заявив він. Орбан додав, що переговори - це "суто політично мотивований процес". "Але спочатку ми маємо вивчити, які будуть наслідки, якщо ми приймемо країну, що перебуває у стані війни, чиї кордони не було уточнено на практиці", - заявив прем'єр Угорщини.