Україна виконає 11 вимог Угорщини щодо нацменшин для вступу в ЄС, - Стефанішина

Україна готова повністю виконати 11 вимог Угорщини стосовно захисту прав національних меншин, які необхідні для вступу до Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину під час виступу на першій Міжурядовій конференції щодо вступу України в ЄС.

Стефанішина наголосила, що Україна "неодноразово й наполегливо підтверджувала налаштованість підтримувати добрі відносини зі своїми сусідами, зокрема в питаннях, пов’язаних із захистом прав національних меншин".

"Станом на зараз ми щиро віддані наміру вирішити та на цій основі повністю втілити 11 питань, порушених, зокрема, угорською стороною, спрямованих на посилення захисту прав національних меншин, і продовжувати двосторонні консультації з Угорщиною в цьому напрямку", - зазначила віцепрем'єр.

За її словами, Україна також готова втілювати подальші кроки в питанні захисту прав нацменшин, "погоджених у межах діалогу і на основі відповідних угод з Угорщиною, добросовісно і як внесок у взаємне розуміння, довіру та повагу".

"Очікуємо такого ж внеску для подальшого взаєморозуміння, довіри та поваги від наших партнерів-сусідів", - додала Стефанішина.