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Орбан виступив проти переобрання фон дер Ляєн в Єврокомісію

Четвер 27 червня 2024 21:43
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Орбан виступив проти переобрання фон дер Ляєн в Єврокомісію Фото: Віктор Орбан та Урсула фон дер Ляєн (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перед самітом лідерів заявив, що "не може" підтримати повторне призначення Урсули фон дер Ляєн на посаду очільниці Єврокомісії.

Як повідомляє РБК-Україна, таку заяву опублікував прессекретар угорського уряду Золтан Ковач у Twitter.

Зокрема, Орбан заявив, що Угорщина "не може підтримати" продовження мандату фон дер Ляєн. Він також звинуватив її у тому, що інструменти для захисту верховенства права використали проти Угорщини.

Окрім цього Орбан заявив, що коаліція, сформована найбільшими політичними об’єднаннями - "Європейською народною партією", соціал-демократами і лібералами - для призначення керівництва Євросоюзу, є "коаліцією брехні та обману". Він наголосив, що домовленості ґрунтуються на партійній лінії, а не на програмах чи майбутніх планах.

"Це кричуще захоплення влади, і ми не бачимо сенсу підтримувати таке зловживання владою", - заявив Орбан.

Варто зауважити, що процедура призначення на ключові посади в Євросоюзі досить складна. Зокрема, необхідно отримати схвалення як від Європарламенту, так і від лідерів держав-членів ЄС. При цьому в останньому випадку можна обійтися без консенсусу: потрібна кваліфікована більшість, тобто підтримка 15 з 27 лідерів ЄС, які представляють 65% населення Євросоюзу.

Детально про те, від чого залежить зміна керівників у Європейському Союзі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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