Орбан виступив проти переобрання фон дер Ляєн в Єврокомісію

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перед самітом лідерів заявив, що "не може" підтримати повторне призначення Урсули фон дер Ляєн на посаду очільниці Єврокомісії.

Зокрема, Орбан заявив, що Угорщина "не може підтримати" продовження мандату фон дер Ляєн. Він також звинуватив її у тому, що інструменти для захисту верховенства права використали проти Угорщини.

Окрім цього Орбан заявив, що коаліція, сформована найбільшими політичними об’єднаннями - "Європейською народною партією", соціал-демократами і лібералами - для призначення керівництва Євросоюзу, є "коаліцією брехні та обману". Він наголосив, що домовленості ґрунтуються на партійній лінії, а не на програмах чи майбутніх планах.

"Це кричуще захоплення влади, і ми не бачимо сенсу підтримувати таке зловживання владою", - заявив Орбан.

Варто зауважити, що процедура призначення на ключові посади в Євросоюзі досить складна. Зокрема, необхідно отримати схвалення як від Європарламенту, так і від лідерів держав-членів ЄС. При цьому в останньому випадку можна обійтися без консенсусу: потрібна кваліфікована більшість, тобто підтримка 15 з 27 лідерів ЄС, які представляють 65% населення Євросоюзу.

Детально про те, від чого залежить зміна керівників у Європейському Союзі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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