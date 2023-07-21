Угорщина проти створення фонду підтримки армії України на 20 млрд євро, - Politico

У четвер міністри закордонних справ країн ЄС зустрілись у Брюсселі та вперше обговорили пропозицію щодо виділення щонайменше 5 млрд євро на рік протягом наступних чотирьох років, щоб допомогти покрити витрати країн ЄС на купівлю і передачу зброї для України та підготовку українських військових.

Але під час зустрічі Угорщина, яка стверджувала, що Україна повинна припинити бойові дії, заявила, що заперечуватиме проти створення фонду доти, доки Україна не виключить суперечливий угорський банк OTP зі свого списку "спонсорів війни".

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не надаватиме більше грошей для так званого Європейського фонду миру, який Брюссель використовує для субсидування поставок зброї в Україну.

"Ми не можемо вести переговори про нові фінансові зобов'язання щодо ЄФМ, поки не буде вирішено питання з OTP", - заявив Сійярто в четвер.

Зазначимо, що наразі ЄС виділив близько 4 млрд євро на фонд з моменту вторгнення Росії в Україну. Але чиновники хочуть створити більш стабільне джерело грошей, щоб уникнути необхідності постійно вести складні розмови про поповнення скарбниці.

Додамо, що намагання створити багаторічний фонд є частиною ширших зусиль Заходу, спрямованих на те, щоб надати Україні більш постійні гарантії безпеки.

Фонд підтримки ЗСУ

Раніше Politico з посиланням на дипломатичні джерела повідомляло, що ЄС розглядає можливість створення спеціального фонду для підтримки української армії.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель також підтвердив, що протягом наступних чотирьох років блок виділятиме до 5 млрд євро на рік на оборонні потреби України через "спеціальну секцію" в рамках Європейського фонду миру.

При цьому Bloomberg повідомляло, що допомога має надаватися у вигляді грантів, пільгових кредитів та гарантій протягом 4 років - з 2024 по 2027 роки. При цьому розмір щорічної підтримки буде меншим за 18 млрд євро, які ЄС пропонує цього року.

Що не так з OTP Bank

У травні Національне агентство із запобігання корупції внесло OTP Bank до міжнародного списку спонсорів війни.

Таке рішення пояснили тим, що найбільший угорський банк продовжив свою діяльність у Росії, попри повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, і фактично визнав так звані "Л/ДНР".

Компанію внесли до бази даних World-Check, яка здійснює облік осіб та організацій з підвищеним ризиком. Її використовують у всьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.

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