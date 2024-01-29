Венгрия просит вернуть права своему меньшинству на Закарпатье, которые были до 2015 года

Венгрия просит Украину вернуть права своему национальному меньшинству на Закарпатье, которые были до 2015 года.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Мы прибыли сюда, чтобы восстановить добрососедские отношения, перед нами долгий путь, но мы с венгерской стороны готовы выполнить эту работу. На Закарпатье венгры и украинцы живут в мире", - заявил он.

Сийярто сообщил, что во время встречи были оговорены трудные вопросы. В частности, он добавил, что в последнее время Украина и Венгрия имели недобрососедские отношения.

"Начиная с 2017 года, принимали такие законы, которые уменьшали права венгерского нацменьшинства. В декабре парламент принял закон, который это остановил. Но у нас просьба - может, это и слишком, и вы посчитаете что, я не вежлив, - но мы просим вернуть венгерскому меньшинству все те права, которые оно имело до 2015 года. Мы ничего больше не просим", - заявил венгерский министр.

Отношения между Украиной и Венгрией

Отношения между Украиной и Венгрией обострились еще в 2017 году, когда Верховная Рада приняла закон об образовании, который предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Однако в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках.

Это, в свою очередь, неоднократно вызывало возмущение со стороны Венгрии, которая обвиняла Украину в якобы проблемах нацменьшинств в Закарпатье, а премьер-министр страны Виктор Орбан регулярно отмечался абсурдными заявлениями .

Правки к закону о нацменьшинствах

8 декабря прошлого года Верховная рада одобрила ряд законопроектов, среди которых был №10288-1 по защите прав национальных меньшинств в отдельных сферах с учетом рекомендаций Совета Европы. Все законы уже подписаны президентом Владимиром Зеленским.

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