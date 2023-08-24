UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Угорщина просить Брюссель продовжити заборону імпорту українського зерна після 15 вересня

Фото: Гуляш проти українського зерна (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Угорщина хоче, щоб заборона ЄС на внутрішні продажі українського зерна була продовжена у п'яти країнах-членах ЄС, що межують з Україною.

Про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Угорщина попросить ЄС продовжити заборону з 16 вересня", - сказав Гуляш, додавши, що Угорщина готова знову запровадити національну заборону на імпорт, якщо ЄС не продовжить цей захід.

Єврокомісія у травні дозволила Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині заборонити внутрішні продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, одночасно дозволивши транзит таких вантажів на експорт до інших країн. Термін дії цієї заборони спливає 15 вересня.

Польща заявила, що не скасує заборони, навіть якщо ЄС не погодиться на її продовження.

До вжиття цього заходу ЄС країни Центральної Європи запровадили односторонні заборони на імпорт після різкого зростання експорту українського зерна до цих п'яти держав у 2022 році та на початку 2023 року.

Чинна угода ЄС закінчується наступного місяця, і країни Центральної Європи хочуть, щоб вона була продовжена щонайменше до кінця року.

Водночас Україна розраховує, що всі обмеження Єврокомісії на український аграрний експорт буде скасовано з 15 вересня.

У НБУ припускають, що обмеження з боку ЄС щодо експорту сільгосппродукції діятимуть до 15 вересня і не будуть продовжені.

Читайте РБК-Україна в Google News
УгорщинаЕвросоюз