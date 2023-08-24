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Венгрия просит Брюссель продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября

Фото: Гуляш против украинского зерна (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Венгрия хочет, чтобы запрет ЕС на внутренние продажи украинского зерна был продлен в пяти странах-членах ЕС, граничащих с Украиной.

Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Венгрия попросит ЕС продлить запрет с 16 сентября", - сказал Гуляш, добавив, что Венгрия готова вновь ввести национальный запрет на импорт, если ЕС не продлит эту меру.

Еврокомиссия в мае разрешила Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, одновременно разрешив транзит таких грузов на экспорт в другие страны. Срок действия этого запрета истекает 15 сентября.

Польша заявила, что не отменит запрет, даже если ЕС не согласится на его продление.

До принятия этой меры ЕС страны Центральной Европы ввели односторонние запреты на импорт после резкого роста экспорта украинского зерна в эти пять государств в 2022 году и начале 2023 года.

Действующее соглашение ЕС истекает в следующем месяце, и страны Центральной Европы хотят, чтобы оно было продлено как минимум до конца года.

В то же время Украина рассчитывает, что все ограничения Еврокомиссии на украинский аграрный экспорт будут отменены с 15 сентября.

В НБУ предполагают, что ограничения со стороны ЕС в экспорт сельхозпродукции будут действовать до 15 сентября и не будут продлены.

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