Зеленський очікує зняття всіх обмежень на експорт продовольства в ЄС

Україна розраховує, що всі обмеження Єврокомісії на український аграрний експорт будуть скасовані з 15 вересня.

Про це заявив презент Володимир Зеленський під час зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн в Афінах, повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу президента .

"Важливо відновити повноцінну безмитну торгівлю між Україною та ЄС і забезпечити вільний доступ українського агроекспорту на всю територію єдиного ринку Євросоюзу. Очікую, що 15 вересня будь-які обмеження на українську агропродукцію в ЄС будуть зняті", - наголосив він.

Зеленський висловив подяку голові Єврокомісії за зусилля, спрямовані на нормалізацію експорту й транзиту української аграрної продукції.

За даними прес-служби, сторони також докладно обговорили альтернативні маршрути для "зернового коридору" після блокування Росією Чорноморської зернової ініціативи. Особливу увагу було звернуто на безпекові та фінансові аспекти, питання страхування кораблів.

Зеленський подякував Урсулі фон дер Ляєн за черговий транш допомоги обсягом 1,5 млрд євро. Було обговорено перегляд програми МВФ для України.

Лідери також оцінили прогрес нашої держави у виконанні семи рекомендацій Європейської комісії та подальші кроки в цьому напрямі.

"Націлені на досягнення максимального результату у виконанні рекомендацій Європейської комісії. Очікуємо на позитивну оцінку у звіті в межах пакету розширення у жовтні та рішення держав - членів ЄС щодо початку у 2023 році переговорів України про членство у Євросоюзі", - сказав президент України.

Заборона продовольства з України

Нагадаємо, у квітні Польща першою з країн Східної Європи заборонила ввезення продовольства з України попри рішення ЄС про вільний доступ продукції з України під час війни. Потім це рішення було оформлено рішенням Єврокомісії, яка у травні 2023-го заборонила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника до Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Болгарії.

Заборона діє до 15 вересня. Проте Польща наполягає на продовженні щонайменше до кінця 2023 року.

У НБУ припускають, що обмеження з боку ЄС до експорту сільгосппродукції будуть діяти до 15 вересня і не будуть продовжені.