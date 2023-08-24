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Угорщина просить Брюссель продовжити заборону імпорту українського зерна після 15 вересня

Угорщина, Четвер 24 серпня 2023 14:05
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Угорщина просить Брюссель продовжити заборону імпорту українського зерна після 15 вересня Фото: Гуляш проти українського зерна (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Угорщина хоче, щоб заборона ЄС на внутрішні продажі українського зерна була продовжена у п'яти країнах-членах ЄС, що межують з Україною.

Про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Угорщина попросить ЄС продовжити заборону з 16 вересня", - сказав Гуляш, додавши, що Угорщина готова знову запровадити національну заборону на імпорт, якщо ЄС не продовжить цей захід.

Єврокомісія у травні дозволила Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині заборонити внутрішні продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, одночасно дозволивши транзит таких вантажів на експорт до інших країн. Термін дії цієї заборони спливає 15 вересня.

Польща заявила, що не скасує заборони, навіть якщо ЄС не погодиться на її продовження.

До вжиття цього заходу ЄС країни Центральної Європи запровадили односторонні заборони на імпорт після різкого зростання експорту українського зерна до цих п'яти держав у 2022 році та на початку 2023 року.

Чинна угода ЄС закінчується наступного місяця, і країни Центральної Європи хочуть, щоб вона була продовжена щонайменше до кінця року.

Водночас Україна розраховує, що всі обмеження Єврокомісії на український аграрний експорт буде скасовано з 15 вересня.

У НБУ припускають, що обмеження з боку ЄС щодо експорту сільгосппродукції діятимуть до 15 вересня і не будуть продовжені.

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