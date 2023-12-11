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Угорщина продовжує блокувати погодження фінального ком'юніка саміту ЄС

Ілюстративне фото: Угорщина продовжує блокувати узгодження фінального ком'юніка саміту ЄС (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Угорщина, як і раніше, блокує питання, пов'язані зі вступом України до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку європейського редактора радіо Liberty Річарда Йозвяка у соціальній мережі X (Twitter).

За словами редактора, посли ЄС зустрічалися весь день у Брюсселі. Угорщина блокує усі питання, пов'язані з Україною.

"Посли ЄС зустрічалися сьогодні весь день (неділя) у Брюсселі. Жодного руху, оскільки Угорщина, як і раніше, блокує все, що пов'язано з Україною. Якщо питання буде вирішено, то його винесуть на саміт ЄС, який відбудеться 14-15 грудня". – написав редактор.

Вступ України до ЄС

На початку листопада Єврокомісія у звіті написала рекомендацію розпочати переговори щодо вступу України до Європейського союзу. Однак міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна виступає проти цього кроку.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан   закликав лідерів Євросоюзу не обговорювати питання вступу України до блоку на майбутньому саміті. Він також заявив, що готовий заблокувати рішення щодо початку переговорів щодо євроінтеграції України на саміті ЄС, який відбудеться 14-15 грудня.

Учора, 10 грудня, президент України Володимир Зеленський зідзвонювався з головою Єврокомісії Урсуле фон дер Ляйєн перед самітом ЄС.

Більш докладно про те, чому Угорщина блокує початок вступних переговорів України з ЄС – у матеріалі РБК-Україна.

 

 

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