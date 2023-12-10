Зеленський перед самітом ЄС зателефонував главі Єврокомісії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови держави в Telegram.

"Підтримую постійний контакт із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. У телефонній розмові скоординували наші позиції перед засіданням Європейської ради", - повідомив він.

Зеленський подякував фон дер Ляєн за високу оцінку роботи України з виконання всіх рекомендацій Єврокомісії.

"Розраховуємо на позитивне рішення щодо виділення 50 млрд євро та початку переговорів про вступ України до ЄС. Європа має рішуче захищати свої цінності та свою єдність. Знаю, що ми можемо розраховувати на підтримку з боку пані президента в цьому", - додав він.

Переговори щодо вступу України до ЄС

На початку листопада Єврокомісія у звіті рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відразу заявив, що Будапешт виступає проти відкриття діалогу.

При цьому премʼєр Угорщини Віктор Орбан закликав топ-чиновників Євросоюзу не порушувати питання вступу України до блоку на майбутньому саміті. Ба більше угорський прем'єр погрожує заблокувати рішення про початок переговорів про євроінтеграцію України на саміті ЄС, який пройде 14-15 грудня.

Більш детально про те, чому Угорщина блокує початок вступних переговорів України з ЄС - у матеріалі РБК-Україна.

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