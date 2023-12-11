Венгрия продолжает блокировать согласование финального комьюнике саммита ЕС

По словам редактора, послы ЕС встречались весь день в Брюсселе. Венгрия блокирует все вопросы, связанные с Украиной.

"Послы ЕС встречались сегодня весь день (воскресенье) в Брюсселе. Никакого движения, поскольку Венгрия по-прежнему блокирует все, что связано с Украиной. Если вопрос будет решен, то его вынесут на саммит ЕС, который состоится 14-15 декабря". - написал редактор.

Вступление Украины в ЕС

В начале ноября Еврокомиссия в отчете написала рекомендацию начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Однако министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна выступает против этого шага.

Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал лидеров Евросоюза не обсуждать вопрос вступления Украины в блок на предстоящем саммите. Он также заявил, что готов заблокировать решение о начале переговоров о евроинтеграции Украины на саммите ЕС, который состоится 14-15 декабря.

Вчера, 10 декабря, президент Украины Владимир Зеленский созванивался с главой Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен перед саммитом ЕС.

Более подробно о том, почему Венгрия блокирует начало вступительных переговоров Украины с ЕС - в материале РБК-Украина.