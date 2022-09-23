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Угорщина продовжить видавати шенгенські візи росіянам, - Сійярто

Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (flickr by U S Department of State)
Автор: Дмитро Браславський

Угорщина не має наміру відмовлятися від видачі росіянам шенгенських віз, зокрема багаторазових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".

"Є ясна методологія, як видавати візи туристам з країн, з якими немає угоди про полегшення візового режиму. Це складніша і трохи довша процедура, ніж коли така угода є. Але якщо її немає, це не означає, що ми не видаємо візи. Звичайно ми продовжимо видавати візи відповідно до процедури", - заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Сійярто додав, що йдеться про шенгенські візи, зокрема, багаторазові. За його словами, вхідні країни мають процедуру, як робити це. Рішення про те, що Угорщина повинна припинити видачу шенгенських віз росіянам, не приймалося.

Також Угорщина не погодиться на запровадження санкцій ЄС проти РФ в енергетиці та ядерній сфері.

Нагадаємо, що Фінляндія пропонує додати туристичні візи росіянам до сфери санкцій.

Також, Польща, країни Балтії та Швейцарія скасували спрощений візовий режим для громадян РФ.

Раніше заявляли, що Угорщина виступає проти накладання санкцій на російську ядерну енергетику.

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