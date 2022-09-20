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Фінляндія пропонує додати туристичні візи росіянам до сфери санкцій

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Фінляндія, Вівторок 20 вересня 2022 16:32
Фінляндія пропонує додати туристичні візи росіянам до сфери санкцій Фото: Фінляндія пропонує додати туристичні візи росіянам до сфери санкцій (pixabay com)
Автор: Дмитро Браславський

Фінляндія звернулася з проханням про запровадження санкцій щодо туристичних віз для росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Фінляндії.

Також Фінляндія звернулась до Єврокомісії з проханням надати спільні рекомендації для всіх країн Шенгенської зони щодо визнання недійсними або анулювання віз, виданих громадянам Росії, і введення заборони на в'їзд.

Таким чином, Фінляндія прагне, серед іншого, запобігти транзиту через Фінляндію до Європи.

Нагадаємо, що жителям Росії вчора майже закрили сухопутний шлях до Європи.

Також, очільник МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявляв про можливість ЄС ввести повну заборону на видачу віз росіянам.

Раніше, дев'ять країн ЄС перестали оформляти туристичні візи для росіян.

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