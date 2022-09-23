Венгрия продолжит выдавать шенгенские визы россиянам, - Сийярто

Венгрия не намерена отказываться от выдачи россиянам шенгенских виз, в том числе многократных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".
"Есть ясная методология, как выдавать визы туристам из стран, с которыми нет соглашения об облегчении визового режима. Это более сложная и немного более длительная процедура, чем когда такое соглашение есть. Но если его нет, это не значит, что мы не выдаем визы. Конечно мы продолжим выдавать визы в соответствии с процедурой", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто добавил, что речь идет о шенгенских визах, в частности, многократных. По его словам, входящие страны имеют процедуру, как это делать. Решения о том, что Венгрия должна прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, не принималось.
Также Венгрия не согласится с введением санкций ЕС против РФ в энергетике и ядерной сфере.
Напомним, что Финляндия предлагает добавить туристические визы россиянам в сферу санкций.
Также Польша, страны Балтии и Швейцария отменили упрощенный визовый режим для граждан РФ.
Ранее заявлялось, что Венгрия выступает против наложения санкций на российскую ядерную энергетику.
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