Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Угорщина поверне автівки "Ощаду" порожніми з умовою щодо грошей і золота

13:05 12.03.2026 Чт
2 хв
Коли Будапешт віддасть викрадені кошти?
aimg Тетяна Степанова
Фото: глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш (Getty Images)

Угорщина віддасть Україні затримані інкасаторські авто Ощадбанку, але порожніми. У Будапешті назвали умову для повернення викрадених коштів.

Про це заявив глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляшповідомляє РБК-Україна з посиланням на Тelex.

Національна податкова та митна служба Угорщини (NAV) повідомила, що поверне два українські інкасаторські автомобілі, затримані минулого тижня, але порожніми.

Водночас Гуляш заявив, що "у конкретній справі підозр немає, але розслідування проводиться відповідно до правил боротьби з відмиванням грошей".

"Одне можна сказати як факт: у партії була безпрецедентна кількість іноземної валюти та багато золота", - додав представник угорського уряду.

За його словами, "якщо не буде обґрунтованої підозри, то гроші мають бути повернуті Україні".

Угорщина викрала кошти Ощадбанку

Нагадаємо, 5 березня два автомобілі Ощадбанку, які супроводжували сім інкасаторів, були безпідставно затримані в Угорщині.

Машини перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кілограмів золота в рамках регулярного перевезення іноземної валюти та золота між "Райффазен банк" Австрія та Ощадбанком.

В українському МЗС запевнили, що Україна вживе відповідних заходів, включаючи ініціювання санкцій, через затримання українських громадян в Угорщині.

В той же день Україні вдалось повернути сімох інкасаторів, проте майно банку все ще в Угорщині.

Детальніше про те навіщо Будапешт затримав інкасаторів та чи буде дефіцит валюти в країні через цей інцидент, - у матеріалі РБК-Україна.

