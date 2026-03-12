RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Венгрия вернет авто "Ощада" пустыми с условием по деньгам и золоту

13:05 12.03.2026 Чт
2 мин
Когда Будапешт отдаст похищенные средства?
aimg Татьяна Степанова
Фото: глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш (Getty Images)

Венгрия отдаст Украине задержанные инкассаторские авто Ощадбанка, но пустыми. В Будапеште назвали условие для возвращения похищенных средств.

Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляшсообщает РБК-Украина со ссылкой на ТеІех.

Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии (NAV) сообщила, что вернет два украинских инкассаторских автомобиля, задержанные на прошлой неделе, но пустыми.

В то же время Гуляш заявил, что "в конкретном деле подозрений нет, но расследование проводится в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег".

"Одно можно сказать как факт: у партии было беспрецедентное количество иностранной валюты и много золота", - добавил представитель венгерского правительства.

По его словам, "если не будет обоснованного подозрения, то деньги должны быть возвращены Украине".

Венгрия похитила средства Ощадбанка

Напомним, 5 марта два автомобиля Ощадбанка, которые сопровождали семь инкассаторов, были безосновательно задержаны в Венгрии.

Машины перевозили 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 килограммов золота в рамках регулярной перевозки иностранной валюты и золота между "Райффазен банк" Австрия и Ощадбанком.

В украинском МИД заверили, что Украина примет соответствующие меры, включая инициирование санкций, из-за задержания украинских граждан в Венгрии.

В тот же день Украине удалось вернуть семерых инкассаторов, однако имущество банка все еще в Венгрии.

Подробнее о том зачем Будапешт задержал инкассаторов и будет ли дефицит валюты в стране из-за этого инцидента, - в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ОщадбанкВенгрия