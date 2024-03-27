Угорщина не поновлятиме заборону на імпорт меду з України

Угорщина не має наміру відновлювати заборону на імпорт меду з України всупереч протестам місцевих виробників, які стверджують, що недорогий український мед знижує ціни та загрожує бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У минулому році уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана ввів заборону на імпорт 24 видів сільськогосподарської продукції з України, включаючи зерно, свинину та мед. Проте 19 лютого цього року заборону на імпорт меду скасували, що викликало протести близько 22 000 угорських бджолярів.

Міністр сільського господарства Іштван Надь заявив, що односторонні заборони на імпорт не приносять позитивного ефекту для місцевого ринку. Оптові ціни на мед не зросли, як очікували місцеві фермери. Натомість такі обмеження завдали шкоди компаніям, що спеціалізуються на пакуванні та експорті до ЄС.

"Оскільки закриття кордонів не могло підтримати аозицію угорських бджолярів, оскільки не мало відчутного впливу, ми не хотіли створювати ще більше проблем. Тому ми вирішили відкрити наш ринок ", - заявив посадовець.

Також він додав, що уряд не розглядатиме повторне введення заборони на імпорт. Згідно з даними Європейської комісії, більшість імпорту меду до ЄС постачається з Китаю та України. Український мед становив 25% від загального обсягу імпорту меду до ЄС у січні-серпні 2023 року.