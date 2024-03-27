Угорщина не поновлятиме заборону на імпорт меду з України
Угорщина не має наміру відновлювати заборону на імпорт меду з України всупереч протестам місцевих виробників, які стверджують, що недорогий український мед знижує ціни та загрожує бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У минулому році уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана ввів заборону на імпорт 24 видів сільськогосподарської продукції з України, включаючи зерно, свинину та мед. Проте 19 лютого цього року заборону на імпорт меду скасували, що викликало протести близько 22 000 угорських бджолярів.
Міністр сільського господарства Іштван Надь заявив, що односторонні заборони на імпорт не приносять позитивного ефекту для місцевого ринку. Оптові ціни на мед не зросли, як очікували місцеві фермери. Натомість такі обмеження завдали шкоди компаніям, що спеціалізуються на пакуванні та експорті до ЄС.
"Оскільки закриття кордонів не могло підтримати аозицію угорських бджолярів, оскільки не мало відчутного впливу, ми не хотіли створювати ще більше проблем. Тому ми вирішили відкрити наш ринок ", - заявив посадовець.
Також він додав, що уряд не розглядатиме повторне введення заборони на імпорт. Згідно з даними Європейської комісії, більшість імпорту меду до ЄС постачається з Китаю та України. Український мед становив 25% від загального обсягу імпорту меду до ЄС у січні-серпні 2023 року.
Нагадаємо, у Німеччині спростували аргумент європейських фермерів проти імпорту зерна з України. Так, за словами міністра сільського господарства Німеччини Джема Оздеміра, імпорт зерна з України не призводить до зниження цін у країнах Європи. "Доказів цьому просто немає", - додав він.
Крім того, країни Балтії запропонували ЄС заборонити ввезення металобрухту з Росії. Таку пропозицію було внесено на розгляд Ради з навколишнього середовища ЄС у Брюсселі 26 березня. На думку заступника постійного представника Литви при ЄС Юрга Каспутене, імпорт сприяє фінансуванню війни Росії проти України і має бути припинений.
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