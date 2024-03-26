У Німеччині спростували аргумент європейських фермерів проти імпорту зерна з України

Імпорт зерна з України не призводить до зниження цін у країнах Європи. Цьому аргументу проти постачань немає доказів.

Про це заявив міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF .

За словами міністра, зараз оборона України залежить, зокрема, від того, щоб "не брати участь у пропаганді російського диктатора Володимира Путіна".

Оздемір наголосив, що проблема падіння цін на зерно в Європі не пов'язана з постачанням з України.

"Доказів цьому просто немає. Будь-хто, хто так говорить, повинен підкріпити це фактами та цифрами", - зазначив міністр.

Як пише ZDF, таким чином німецький чиновник "непрямо розкритикував" польських та угорських фермерів.

Це сталося після того, як минулого тижня прем'єр Угорщини Віктор Орбан звинуватив "українське сміття" у "повільному знищенні європейських та угорських фермерів", а також на тлі протестів польських фермерів на кордоні з Україною.