Венгрия не будет восстанавливать запрет на импорт меда из Украины

Венгрия не намерена восстанавливать запрет на импорт меда из Украины вопреки протестам местных производителей, утверждающих, что недорогой украинский мед снижает цены и угрожает бизнесу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В прошлом году правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ввело запрет на импорт 24 видов сельскохозяйственной продукции из Украины, включая зерно, свинину и мед. Однако 19 февраля этого года запрет на импорт меда был отменен, что вызвало протесты около 22 000 венгерских пчеловодов.

Министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил, что односторонние запреты на импорт не дают положительного эффекта для местного рынка. Оптовые цены на мед не выросли, как ожидали местные фермеры. Такие ограничения нанесли ущерб компаниям, специализирующимся на упаковке и экспорте в ЕС.

"Поскольку закрытие границ не могло поддержать аозицию венгерских пчеловодов, поскольку не оказало ощутимого влияния, мы не хотели создавать еще больше проблем. Поэтому мы решили открыть наш рынок", - заявил чиновник.

Также он добавил, что правительство не будет рассматривать повторный ввод запрета на импорт. Согласно данным Европейской комиссии, большинство импорта меда в ЕС поставляется из Китая и Украины. Украинский мед составил 25% общего объема импорта меда в ЕС в январе-августе 2023 года.