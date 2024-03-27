ua en ru
Ср, 27 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Венгрия не будет восстанавливать запрет на импорт меда из Украины

Будапешт, Среда 27 марта 2024 00:00
UA EN RU
Венгрия не будет восстанавливать запрет на импорт меда из Украины Фото: Венгрия не будет возобновлять запрет на импорт меда из Украины (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Венгрия не намерена восстанавливать запрет на импорт меда из Украины вопреки протестам местных производителей, утверждающих, что недорогой украинский мед снижает цены и угрожает бизнесу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В прошлом году правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ввело запрет на импорт 24 видов сельскохозяйственной продукции из Украины, включая зерно, свинину и мед. Однако 19 февраля этого года запрет на импорт меда был отменен, что вызвало протесты около 22 000 венгерских пчеловодов.

Министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил, что односторонние запреты на импорт не дают положительного эффекта для местного рынка. Оптовые цены на мед не выросли, как ожидали местные фермеры. Такие ограничения нанесли ущерб компаниям, специализирующимся на упаковке и экспорте в ЕС.

"Поскольку закрытие границ не могло поддержать аозицию венгерских пчеловодов, поскольку не оказало ощутимого влияния, мы не хотели создавать еще больше проблем. Поэтому мы решили открыть наш рынок", - заявил чиновник.

Также он добавил, что правительство не будет рассматривать повторный ввод запрета на импорт. Согласно данным Европейской комиссии, большинство импорта меда в ЕС поставляется из Китая и Украины. Украинский мед составил 25% общего объема импорта меда в ЕС в январе-августе 2023 года.

Напомним, в Германии опровергли аргумент европейских фермеров против импорта зерна из Украины . Так, по словам министра сельского хозяйства Германии Джема Оздемера, импорт зерна из Украины не приводит к снижению цен в странах Европы. "Доказательств этому просто нет", - добавил он.

Кроме того, страны Балтии предложили ЕС запретить ввоз металлолома из России . Такое предложение было внесено на рассмотрение Совета по окружающей среде ЕС в Брюсселе 26 марта. По мнению заместителя постоянного представителя Литвы при ЕС Юрга Каспутене, импорт способствует финансированию войны России против Украины и должен быть прекращен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия медовик
NEWS
Данилова переведут на другое направление, - Зеленский
Данилова переведут на другое направление, - Зеленский
DAILY
Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы