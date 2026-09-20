Угорщина побудує сховища пального для українського "Нафтогазу"

Потужності зі зберігання нафтопродуктів для потреб України планують збудувати на території Угорщини поблизу україно-угорського кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Федоренка.
Група Нафтогаз підписала з компанією MOL відповідний меморандум. За словами очільника компанії, в умовах постійних російських атак на паливну інфраструктуру питання стабільності всього ринку - це диверсифікація маршрутів постачання та створення додаткових потужностей зберігання за межами зони обстрілів.
Він зазначив, що реалізація домовленості потенційно не лише підвищить надійність постачання пального для українських споживачів, а й сприятиме взаємовигідному розвитку транскордонної енергетичної інфраструктури між Україною та Угорщиною.
Меморандум з MOL - одна з домовленостей Нафтогазу на Карпатському економічному форумі в рамках Саміту С8. Також він подякував прем'єр-міністру та уряду за підтримку, а команді Нафтогазу - за результативність.
Нагадаємо, станом на 5 травня з початку 2026 року Росія здійснила 107 масованих атак по об'єктах групи "Нафтогаз", переважно по газовидобувній інфраструктурі.
29 травня Росія протягом доби атакувала нафтогазову інфраструктуру в кількох регіонах, найбільше постраждали Харківщина та Сумщина.
Станом на 27 червня за два дні по об'єктах компанії на Полтавщині та Харківщині випустили щонайменше чотири балістичні ракети, зокрема з касетною бойовою частиною, а також ударні дрони.