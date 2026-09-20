Угорщина побудує сховища пального для українського "Нафтогазу"

Група Нафтогаз підписала з компанією MOL відповідний меморандум. За словами очільника компанії, в умовах постійних російських атак на паливну інфраструктуру питання стабільності всього ринку - це диверсифікація маршрутів постачання та створення додаткових потужностей зберігання за межами зони обстрілів.

Він зазначив, що реалізація домовленості потенційно не лише підвищить надійність постачання пального для українських споживачів, а й сприятиме взаємовигідному розвитку транскордонної енергетичної інфраструктури між Україною та Угорщиною.

Меморандум з MOL - одна з домовленостей Нафтогазу на Карпатському економічному форумі в рамках Саміту С8. Також він подякував прем'єр-міністру та уряду за підтримку, а команді Нафтогазу - за результативність.