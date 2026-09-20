Венгрия построит хранилища горючего для украинского "Нафтогаза"

Мощности по хранению нефтепродуктов для нужд Украины планируют построить на территории Венгрии вблизи украинско-венгерской границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и. председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Федоренко.
Группа "Нафтогаз" подписала с компанией MOL соответствующий меморандум. По словам главы компании, в условиях постоянных российских атак на топливную инфраструктуру вопрос стабильности всего рынка – это диверсификация маршрутов поставки и создание дополнительных мощностей хранения за пределами зоны обстрелов.
Он отметил, что реализация договоренности потенциально не только повысит надежность поставок топлива для украинских потребителей, но и будет способствовать взаимовыгодному развитию трансграничной энергетической инфраструктуры между Украиной и Венгрией.
Меморандум по MOL – одна из договоренностей Нафтогаза на Карпатском экономическом форуме в рамках Саммита С8. Также он поблагодарил премьер-министра и правительство за поддержку, а команду Нафтогаза - за результативность.
Напомним, по состоянию на 5 мая с начала 2026 года Россия совершила 107 массированных атак по объектам группы "Нафтогаз", преимущественно по газодобывающей инфраструктуре.
29 мая Россия в течение суток атаковаланефтегазовую инфраструктуру в нескольких регионах , больше всего пострадали Харьковщина и Сумщина.
По состоянию на 27 июня через два дня по объектам компании на Полтавщине и Харьковщине выпустили по меньшей мере четыре баллистические ракеты , в том числе с кассетной боевой частью, а также ударные дроны.