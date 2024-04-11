Угорщина планує запровадити нові обмеження на імпорт продукції з України

За його словами, такий крок має захистити угорських фермерів від коливань ринку, спричинених дешевшим українським імпортом.

Надь заявив, що рішення Європейського союзу дозволити безмитний імпорт з України призвело до "серйозного надлишку пропозиції та значного зниження цін" на європейському сільськогосподарському ринку.

У зв'язку з цим він звинуватив ЄС у неспроможності захистити європейських фермерів, які не змогли конкурувати з дешевшим імпортом, і заявив, що Угорщина вживатиме додаткових захисних заходів "у межах своєї національної компетенції".

"Брюссель та Європейська комісія зрадили угорських фермерів і натомість підтримують українських олігархів", - заявив польський міністр.

За його словами, уряд ухвалив план з п'яти пунктів для допомоги фермерам, включаючи вимогу до продавців і логістичних компаній звітувати уряду про заборонені продукти, ввезені через Україну, незалежно від країни походження.

Надь додав, що під обмеження також підпадатимуть продукти переробки, виготовлені з українського зерна.