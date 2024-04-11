Угорщина планує запровадити нові обмеження на імпорт продукції з України

Уряд Угорщини має намір запровадити нові обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції.
Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.
За його словами, такий крок має захистити угорських фермерів від коливань ринку, спричинених дешевшим українським імпортом.
Надь заявив, що рішення Європейського союзу дозволити безмитний імпорт з України призвело до "серйозного надлишку пропозиції та значного зниження цін" на європейському сільськогосподарському ринку.
У зв'язку з цим він звинуватив ЄС у неспроможності захистити європейських фермерів, які не змогли конкурувати з дешевшим імпортом, і заявив, що Угорщина вживатиме додаткових захисних заходів "у межах своєї національної компетенції".
"Брюссель та Європейська комісія зрадили угорських фермерів і натомість підтримують українських олігархів", - заявив польський міністр.
За його словами, уряд ухвалив план з п'яти пунктів для допомоги фермерам, включаючи вимогу до продавців і логістичних компаній звітувати уряду про заборонені продукти, ввезені через Україну, незалежно від країни походження.
Надь додав, що під обмеження також підпадатимуть продукти переробки, виготовлені з українського зерна.
Нагадаємо, 20 березня Європарламент попередньо продовжив продовження лібералізації торгівлі з Україною до червня 2025 року. Це означає, що для нашої країни не діятимуть квоти та мита.
При цьому ініціатива передбачала захисний механізм, який включає екстрене гальмування для особливо чутливої сільськогосподарської продукції, а саме м'яса птахів, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, круп та меду.
Вже 27 березня відповідне рішення підтримали посли Європейського союзу.
А 8 квітня ключові інститути Європейського союзу погодили продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік. Рішення передбачає опцію обмежень.
На думку Франції, Польщі та Угорщини таких заходів недостатньо для того, щоб задовольнити європейських фермерів. Тому вони запропонували посилити обмеження.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.