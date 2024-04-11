Венгрия планирует ввести новые ограничения на импорт продукции из Украины

Правительство Венгрии планирует ввести новые ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.
Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.
По его словам, такой шаг должен оградить венгерских фермеров от колебаний рынка, вызванных более дешевым украинским импортом.
Надь заявил, что решение Европейского союза разрешить беспошлинный импорт из Украины привело к "серьезному избытку предложения и значительному снижению цен" на европейском сельскохозяйственном рынке.
В связи с этим он обвинил ЕС в неспособности защитить европейских фермеров, которые не смогли конкурировать с более дешевым импортом, и заявил, что Венгрия будет принимать дополнительные защитные меры "в пределах своей национальной компетенции".
"Брюссель и Европейская комиссия изменили венгерским фермерам и поддерживают украинских олигархов", - заявил польский министр.
По его словам, правительство приняло план по пяти пунктам для помощи фермерам, включая требование к продавцам и логистическим компаниям отчитываться правительству о запрещенных продуктах, ввезенных через Украину, независимо от страны происхождения.
Надь добавил, что под ограничения также будут подпадать продукты переработки, изготовленные из украинского зерна.
Напомним, 20 марта Европарламент предварительно продлил продолжение либерализации торговли с Украиной до июня 2025 года. Это значит, что для нашей страны не будут действовать квоты и пошлины.
При этом инициатива предусматривала защитный механизм, который включает в себя экстренное торможение для особо чувствительной сельскохозяйственной продукции, а именно мяса птиц, яиц, сахара, овса, кукурузы, круп и меда.
Уже 27 марта соответствующее решение поддержали послы Европейского союза.
А 8 апреля ключевые институты Европейского союза согласовали продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год. Решение предусматривает опцию ограничений.
По мнению Франции, Польши и Венгрии таких мер недостаточно для того, чтобы удовлетворить европейских фермеров. Поэтому они предложили ужесточить ограничения.
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