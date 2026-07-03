Угорщина пішла на поступки у переговорах про вступ України до ЄС, - ЗМІ

Деталі рішення Угорщини

За інформацією видання, Будапешт погодився надіслати офіційного листа Україні та Молдові, що запускає процедуру відкриття шостої переговорної зони. Цей блок охоплює спільну зовнішню та безпекову політику, торговельну політику та відносини з третіми країнами.

Це перша з п'яти сфер переговорів, які Угорщина заблокувала наприкінці червня, відмовляючись надсилати офіційні листи до Києва та Кишинева для ініціювання наступних етапів.

Що це означає формально

Надсилання листа - це лише перший крок у тривалій процедурі, а не офіційний старт переговорів у цій сфері.

Надалі процес виглядатиме так:

Україна та Молдова представлять свої офіційні позиції

Європейська комісія підготує проєкти спільних переговорних позицій

Усі держави-члени ЄС мають одностайно підтримати ці проєкти

Якщо всі етапи пройдуть без затримок, офіційне відкриття шостої переговорної зони відбудеться 14 липня під час зустрічі міністрів європейських справ країн ЄС.

Проблеми залишаються

Попри частковий компроміс, Угорщина все ще відмовляється розпочати процедуру щодо решти чотирьох заблокованих сфер переговорів. Через це заклик президента України Володимира Зеленського відкрити всі переговорні блоки протягом липня не буде виконано.

Наразі формально відкритою залишається лише сфера фундаментальних цінностей (верховенство права та базові права людини).

Крім того, у Брюсселі загалом немає консенсусу щодо одночасного прискорення процесу. Більшість країн, включаючи Польщу, виступають за поступовий і поетапний підхід до переговорів.