Венгрия пошла на уступки в переговорах о вступлении Украины в ЕС, - СМИ

Детали решения Венгрии

По информации издания, Будапешт согласился направить официальное письмо Украине и Молдове, которое запускает процедуру открытия шестой переговорной зоны. Этот блок охватывает общую внешнюю и политику безопасности, торговую политику и отношения с третьими странами.

Это первая из пяти сфер переговоров, которые Венгрия заблокировала в конце июня, отказываясь отправлять официальные письма в Киев и Кишинев для инициирования следующих этапов.

Что это значит формально

Отправка письма - это лишь первый шаг в длительной процедуре, а не официальный старт переговоров в этой сфере.

В дальнейшем процесс будет выглядеть так:

Украина и Молдова представят свои официальные позиции

Европейская комиссия подготовит проекты общих переговорных позиций

Все государства-члены должны единогласно поддержать эти проекты

Если все этапы пройдут без задержек, официальное открытие шестой переговорной зоны состоится 14 июля на встрече министров европейских дел стран ЕС.

Проблемы остаются

Несмотря на частичный компромисс, Венгрия все еще отказывается начать процедуру остальных четырех заблокированных сфер переговоров. Поэтому призыв президента Украины Владимира Зеленского открыть все переговорные блоки в течение июля не будет выполнен.

Пока формально открытой остается только сфера фундаментальных ценностей (верховенство права и базовые права человека).

Кроме того, в Брюсселе нет консенсуса относительно одновременного ускорения процесса. Большинство стран, включая Польшу, выступают за постепенный и поэтапный подход к переговорам.