Венгрия пошла на уступки в переговорах о вступлении Украины в ЕС, - СМИ

В переговорах по вступлению Украины в ЕС достигнут первый серьезный прорыв после длительного блокирования со стороны Будапешта. Венгерские власти согласились начать процедуру открытия одной из переговорных зон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
По информации издания, Будапешт согласился направить официальное письмо Украине и Молдове, которое запускает процедуру открытия шестой переговорной зоны. Этот блок охватывает общую внешнюю и политику безопасности, торговую политику и отношения с третьими странами.
Это первая из пяти сфер переговоров, которые Венгрия заблокировала в конце июня, отказываясь отправлять официальные письма в Киев и Кишинев для инициирования следующих этапов.
Отправка письма - это лишь первый шаг в длительной процедуре, а не официальный старт переговоров в этой сфере.
В дальнейшем процесс будет выглядеть так:
Если все этапы пройдут без задержек, официальное открытие шестой переговорной зоны состоится 14 июля на встрече министров европейских дел стран ЕС.
Несмотря на частичный компромисс, Венгрия все еще отказывается начать процедуру остальных четырех заблокированных сфер переговоров. Поэтому призыв президента Украины Владимира Зеленского открыть все переговорные блоки в течение июля не будет выполнен.
Пока формально открытой остается только сфера фундаментальных ценностей (верховенство права и базовые права человека).
Кроме того, в Брюсселе нет консенсуса относительно одновременного ускорения процесса. Большинство стран, включая Польшу, выступают за постепенный и поэтапный подход к переговорам.
Напомним, в Офисе президента Украины подробно объяснили, может ли Польша встать на пути Украины в ЕС и при каких условиях Варшава поддержит движение Киева в блок. У Киева пока нет никаких веских оснований считать, что польские власти могут применить право вето для блокирования европейской интеграции Украины.
Польские дипломаты и чиновники в Брюсселе понимают важность и выгоду от открытия новых переговорных кластеров.
Кроме того, украинская сторона выполнила все необходимые условия и требования для того, чтобы эти блоки были успешно открыты. Во время интеграционного процесса партнерам следует опираться не на политические эмоции, а на четкие правила, действующие внутри Европейского Союза.
Ранее президент Финляндии дал положительный прогноз по срокам и перспективам дальнейшего расширения ЕС, оценив шансы Украины и Молдовы.