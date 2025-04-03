Угорщина підтвердила намір вийти з МКС

Вихід Угорщини з МКС

Вчора, 2 квітня, "Радіо Свобода" повідомляла з посиланням на міністра юстиції Угорщини Бенце Тужона, що країна має намір вийти з МКС. Процес виходу може зайняти близько року часу.

Окремо варто додати й те, що сьогодні до Угорщини прибув Нетаньягу. Його візит відбувся попри виданий МКС ордер на його арешт.

У березні в Будапешті також стверджували, що не будуть арештовувати диктатора Володимира Путіна, якщо той приїде до країни, оскільки видача ордера була нібито "не найвдалішим" рішення МКС.

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