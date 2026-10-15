Угорщина підтримує вступ України до ЄС, - Стефанчук

Нагадуємо, процес євроінтеграції України продовжує активно рухатися вперед.

У жовтні 2026 року Угорщина дала "зелене світло" переговорам щодо вступу України до ЄС ще у двох важливих кластерах. Таке рішення дозволило Україні суттєво просунутися на шляху до членства у Євросоюзі.

Вже за кілька днів стало відомо, що Україна офіційно відкрила ще два напрямки переговоів з ЄС.

Ідеться про кластери "Внутрішній ринок і конкурентоспроможність" та "Інклюзивне зростання", які розширюють можливості для адаптації українського законодавства та економіки до європейських стандартів.