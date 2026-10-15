Венгрия поддерживает вступление Украины в ЕС, - Стефанчук

Напомним, процесс евроинтеграции Украины продолжает активно двигаться вперед.

В октябре 2026 года Венгрия дала "зеленый свет" переговорам о вступлении Украины в ЕС еще в двух важных кластерах. Такое решение позволило Украине существенно продвинуться по пути к членству в Евросоюзе.

Уже через несколько дней стало известно, что Украина официально открыла еще два направления переговоров с ЕС.

Речь идет о кластерах "Внутренний рынок и конкурентоспособность" и "Инклюзивный рост", которые расширяют возможности адаптации украинского законодательства и экономики к европейским стандартам.