Угорщина підтримує вступ України до ЄС, - Стефанчук
Україна та Угорщина відкривають нову сторінку у відносинах між парламентами. Сторони домовилися розвивати співпрацю на основі взаємної поваги та добросусідства.
Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Facebook.
Під час першої зустрічі в Римі з Головою Державних зборів Угорщини Аґнеш Форштгоффер спікери обговорили спільну історію та сучасні виклики.
Руслан Стефанчук привітав колегу з обранням на посаду та наголосив на важливості спільного європейського майбутнього.
Окрему увагу сторони приділили історичним трагедіям обох народів, які постраждали від насильства з боку Москви.
Голова Верховної Ради розповів угорській колезі про наслідки російської агресії та роботу українського парламенту в умовах війни.
"Вдячний за підтвердження подальшої підтримки України, зокрема гуманітарної допомоги та нашого руху до Європейського Союзу", - зазначив Стефанчук.
Своєю чергою, Аґнеш Форштгоффер підтвердила готовність Угорщини й надалі допомагати українцям.
Політики обговорили конкретні заходи для активізації міжпарламентського діалогу та обмінялися запрошеннями відвідати столиці обох держав з офіційними візитами.
Нагадуємо, процес євроінтеграції України продовжує активно рухатися вперед.
У жовтні 2026 року Угорщина дала "зелене світло" переговорам щодо вступу України до ЄС ще у двох важливих кластерах. Таке рішення дозволило Україні суттєво просунутися на шляху до членства у Євросоюзі.
Вже за кілька днів стало відомо, що Україна офіційно відкрила ще два напрямки переговоів з ЄС.
Ідеться про кластери "Внутрішній ринок і конкурентоспроможність" та "Інклюзивне зростання", які розширюють можливості для адаптації українського законодавства та економіки до європейських стандартів.