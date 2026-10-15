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Угорщина підтримує вступ України до ЄС, - Стефанчук

22:40 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Угорщина підтримує вступ України до ЄС, - Стефанчук Фото: Руслан Стефанчук - Аґнеш Форштгоффер (facebook.com/stefanchuk.official)
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Україна та Угорщина відкривають нову сторінку у відносинах між парламентами. Сторони домовилися розвивати співпрацю на основі взаємної поваги та добросусідства.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Facebook.

Під час першої зустрічі в Римі з Головою Державних зборів Угорщини Аґнеш Форштгоффер спікери обговорили спільну історію та сучасні виклики.

Руслан Стефанчук привітав колегу з обранням на посаду та наголосив на важливості спільного європейського майбутнього.

Окрему увагу сторони приділили історичним трагедіям обох народів, які постраждали від насильства з боку Москви.

Голова Верховної Ради розповів угорській колезі про наслідки російської агресії та роботу українського парламенту в умовах війни.

"Вдячний за підтвердження подальшої підтримки України, зокрема гуманітарної допомоги та нашого руху до Європейського Союзу", - зазначив Стефанчук.

Своєю чергою, Аґнеш Форштгоффер підтвердила готовність Угорщини й надалі допомагати українцям.

Політики обговорили конкретні заходи для активізації міжпарламентського діалогу та обмінялися запрошеннями відвідати столиці обох держав з офіційними візитами.

Нагадуємо, процес євроінтеграції України продовжує активно рухатися вперед.

У жовтні 2026 року Угорщина дала "зелене світло" переговорам щодо вступу України до ЄС ще у двох важливих кластерах. Таке рішення дозволило Україні суттєво просунутися на шляху до членства у Євросоюзі.

Вже за кілька днів стало відомо, що Україна офіційно відкрила ще два напрямки переговоів з ЄС.

Ідеться про кластери "Внутрішній ринок і конкурентоспроможність" та "Інклюзивне зростання", які розширюють можливості для адаптації українського законодавства та економіки до європейських стандартів.

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