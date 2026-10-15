Венгрия поддерживает вступление Украины в ЕС, - Стефанчук

Украина и Венгрия открывают новую страницу в отношениях парламентов. Стороны договорились развивать сотрудничество на основе взаимного уважения и добрососедства.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook .

Политики обсудили конкретные меры по активизации межпарламентского диалога и обменялись приглашениями посетить столицы обоих государств с официальными визитами.

В свою очередь, Агнеш Форштгоффер подтвердила готовность Венгрии и дальше помогать украинцам.

"Благословен за подтверждение дальнейшей поддержки Украины, в частности гуманитарной помощи и нашего движения в Европейский Союз", - отметил Стефанчук.

Председатель Верховной Рады рассказал венгерской коллеге о последствиях российской агрессии и работе украинского парламента в условиях войны.

Руслан Стефанчук поздравил коллегу с избранием на должность и отметил важность общего европейского будущего.

Во время первой встречи в Риме с Главой Государственного собрания Венгрии Агнеш Форштгоффер спикеры обсудили общую историю и современные вызовы.

Напомним, процесс евроинтеграции Украины продолжает активно двигаться вперед.

В октябре 2026 года Венгрия дала "зеленый свет" переговорам о вступлении Украины в ЕС еще в двух важных кластерах. Такое решение позволило Украине существенно продвинуться по пути к членству в Евросоюзе.

Уже через несколько дней стало известно, что Украина официально открыла еще два направления переговоров с ЕС.

Речь идет о кластерах "Внутренний рынок и конкурентоспособность" и "Инклюзивный рост", которые расширяют возможности адаптации украинского законодательства и экономики к европейским стандартам.