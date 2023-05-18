Угорщина підтримує всі ініціативи щодо миру між Україною та Росією, - Орбан

Угорщина підтримує всі ініціативи, спрямовані на встановлення миру між Україною та Росією.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magyar Nemzet , про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

За його словами, наразі є два погляди на способи завершення війни в Україні. Один з них передбачає припинення бойових дій військовим шляхом, а інший - мирними переговорами.

"Ніхто не знає, який мирний план матиме шанси на успіх, тому Угорщина підтримує усі ініціативи", - заявив глава угорського уряду.

Чиновник також додав, що ставлення Угорщини до війни нібито відрізняється від ставлення інших країн через залучення угорської меншини в Україні.

"Україна наш сусід, де мешкає угорська меншина, а війна забрала і угорські життя", - уточнив прем'єр.

Орбан заявив, що війна - це національна втрата не лише для України, а й для Угорщини.