Угорщина не підтримала заяву ЄС із засудженням масованого удару РФ по Києву

Угорщина стала єдиною країною з 27 членів ЄС, яка відмовилася підписати заяву високої представниці ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Каї Каллас, що засуджує масований удар Росії по Києву 28 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву ЄС.
Як зазначається, заяву підтримали 26 держав-членів ЄС: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія та Швеція. Тобто усі, окрім Угорщини.
"28 серпня Росія здійснила чергову масштабну атаку на Київ та багато інших українських міст, вбивши щонайменше 23 мирних жителів. Ми висловлюємо співчуття, солідарні з усіма українцями та рішуче засуджуємо постійні атаки Росії на мирних жителів та цивільну інфраструктуру, які є навмисною ескалацією та підривають зусилля щодо миру", - йдеться в заяві.
Каллас зазначила, що удар також завдав серйозної шкоди офісам Представництва Європейського Союзу в Києві та будівлі Британської Ради, де охоронець отримав поранення, що "вкотре демонструє безрозсудний характер нападів Росії та її нехтування міжнародним правом".
Вона наголосила, що ставити у небезпеку життя дипломатів та дипломатичного персоналу є "явним порушенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини".
"Навмисні атаки на цивільне населення та невійськові об'єкти є воєнними злочинами. Усі командири, винуватці та співучасники цих серйозних порушень міжнародного гуманітарного права мають бути притягнуті до відповідальності", - підкреслила Каллас.
Разом з тим вона додала, що ці злочини лише підсилюють рішучість Європи й намір підтримувати Україну у відбитті агресії та прагненні до всеохоплюючого, справедливого й тривалого миру.
"ЄС продовжуватиме та розширюватиме свою всебічну підтримку Україні за всіма напрямками, зокрема шляхом прискорення роботи над 19-м пакетом санкцій", - заявила глава європейської дипломатії.
Вона нагадала, що з березня 2025 року Україна дотримується повного і безумовного припинення вогню та неодноразово висловлювала готовність до миру, тоді як Росія посилила напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру.
"Ми продовжуватимемо співпрацювати з міжнародними партнерами, включаючи США, щоб покласти край агресивній війні Росії всеохоплюючим, справедливим та тривалим миром. Росія повинна припинити вбивства та продемонструвати справжню готовність до миру", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, вночі 28 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Росіяни атакували столицю "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами.
Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що це був один з наймасовіших обстрілів столиці.
Унаслідок нічної масованої атаки на Київ зафіксовано руйнування у всіх районах столиці. Це трапилося вперше від початку повномасштабної війни.
Зокрема, внаслідок удару у Дарницькому районі ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Повністю зруйновано один із під’їздів, удар припав на рівень третього-четвертого поверху, що спричинило масштабні руйнування.
За останніми даними, внаслідок ворожого удару по Києву загинули 23 людини, серед них є діти.
Детальніше масований удар по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.