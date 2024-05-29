Угорщина підписала угоду з Білоруссю про допомогу у будівництві ядерного реактора

Угорська АЕС "Пакш-2" будується російською "Росатомом" із 2014 року. Російська компанія будує два реактори потужністю 1,2 ГВт кожен на "Пакш-2" у центральній Угорщині.

"Велике значення має підписана сьогодні тут угода про співпрацю в галузі атомної енергетики, яка дозволяє нам використати досвід, отриманий тут Білоруссю під час будівництва реакторів за аналогічною технологією", - сказав Сійярто, не уточнивши подробиць угоди.

Реалізація проекту вартістю 12,5 млрд євро продовжується довго, незважаючи на те, що ядерна енергетика не підпадає під санкції Європейського Союзу проти Росії, запроваджені через війну проти України.

Угорщина, яка отримує більшу частину своєї енергії від Росії, виступає проти розширення санкцій, включивши до них цей сектор.

Після російського вторгнення два роки тому уряд Угорщини загострив відносини з Києвом і зберіг кращі зв'язки з Москвою, ніж інші держави ЄС.

Угорська АЕС

Проект "Пакш-2" є розширенням існуючої "Пакш", яка є першою та єдиною атомною електростанцією, що діє в Угорщині.

АЕС "Пакш" потужністю 2 ГВт забезпечує понад 50% загального внутрішнього виробництва електроенергії та приблизно одну третину від загального споживання електроенергії в країні.

Існуючу установку планується повністю вивести з експлуатації до 2037 року та замінити її двома новими атомними енергоблоками загальною потужністю 2,4 ГВт, щоб заповнити дефіцит поставок.

Білоруська АЕС була побудована Росією до 2020 року біля кордонів ЄС.