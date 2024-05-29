Венгрия подписала соглашение с Беларусью о помощи в строительстве ядерного реактора

Венгерская АЭС "Пакш-2" строится российской "Росатомом" с 2014 года. Российская компания строит два реактора мощностью 1,2 ГВт каждый на "Пакш-2" в центральной Венгрии.

"Большое значение имеет подписанное сегодня здесь соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, которое позволяет нам использовать опыт, полученный здесь Беларусью при строительстве реакторов по аналогичной технологии", - сказал Сийярто, не уточнив подробностей соглашения.

Реализация проекта стоимостью 12,5 млрд евро продолжается долго, несмотря на то, что ядерная энергетика не подпадает под санкции Европейского Союза против России, введенные из-за войны против Украины.

Венгрия, которая получает большую часть своей энергии от России, выступает против расширения санкций, включив в них этот сектор.

После российского вторжения два года назад правительство Венгрии обострило отношения с Киевом и сохранило лучшие связи с Москвой, чем другие государства ЕС.

Венгерская АЭС

Проект "Пакш-2" является расширением существующей "Пакш", которая является первой и единственной атомной электростанцией, действующей в Венгрии.

АЭС "Пакш" мощностью 2 ГВт обеспечивает более 50% общего внутреннего производства электроэнергии и примерно одну треть от общего потребления электроэнергии в стране.

Существующую установку планируется полностью вывести из эксплуатации к 2037 году и заменить ее двумя новыми атомными энергоблоками общей мощностью 2,4 ГВт, чтобы заполнить дефицит поставок

Белорусская АЭС была построена Россией к 2020 году у границ ЕС.