Росія та Угорщина домовились про будівництво АЕС "Пакш-2"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови угорського МЗС Петера Сійярто.

"Ми підписали графік будівництва "Пакш-2", на підставі якого під'єднаємо нову АЕС до мережі на початку наступного десятиліття. Це був довгий шлях, але йдеться нарешті про будівництво, а не про документи", - повідомив Сійярто.

Зі сторони РФ документ було підписано головою корпорації "Росатом" Олексієм Лихачовим. За його словами, "Росатом" приділить даному проекту "особливу увагу" та планує скерувати на нього "найкращі сили".

"Увага до цього проєкту буде підвищена", – сказав Лихачов.

Довідка:

АЕС "Пакш" було побудовано ще у минулому столітті за радянським проектом і має чотири енергоблоки ВВЕР-440 загальною потужністю 2000 МВт. Термін експлуатації енергоблоків закінчується між 2032 і 2037 роками.

За документами, буде побудовано два нових енергоблоки з реакторами типу ВВЕР-1200 покоління 3+. Однак раніше їх будівництво буде загальмоване через тривалу процедуру отримання схвалення від Єврокомісії.

При цьому у 2022 році Угорщина видала "Росатому" ліцензію на будівництво АЕС "Пакш-2", попри те що компанія бере участь у захопленні Запорізької АЕС в Енергодарі.

Санкції проти "Росатому"

Нагадаємо, Україна наполягає на запровадженні санкцій "Росатому", співробітники якого беруть участь в управлінні захопленою Запорізькою АЕС. Президент України Володимир Зеленський ще на початку 2023 року закликав Євросоюз запровадити санкції проти російської ядерної галузі.

На початку листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомив, що Україна запропонувала ЄС рішення, як перестати залежати від російського ядерного палива та запровадити санкції, але результату поки що немає.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Варто зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

Раніше повідомлялось, що президент Угорщини Каталін Новак відвідає Україну у серпні. Вона побуває у Києві та Закарпатті.

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