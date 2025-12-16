Угорщина підписала контракт зі США щодо постачання зрідженого газу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у соцмережі Х .

"Ми зацікавлені в закупівлі енергії з якомога більшої кількості джерел і якомога більшою кількістю маршрутів, забезпечуючи найнижчі ціни", - підкреслив він.

Це означає, що протягом наступних п'яти років до Угорщини надійде два мільярди кубічних метрів американського ЗПГ, пояснив міністр.

За словами Сійярто, контракт було підписано на 400 мільйонів кубічних метрів зрідженого природного газу на рік.

Відмова ЄС від російського газу

Нагадаємо, у травні 2022 року Єврокомісія представила план REPowerEU, який має на меті повністю припинити імпорт російської нафти та газу країнами ЄС до 2027 року.

Проти плану виступали Словаччина та Угорщина. У вересні прем'єр Угорщини Віктор Орбан вчергове заявив, що його країна не відмовиться від російського газу і на це є дві причини. За його словами, по-перше, у разі відмови доведеться шукати альтернативні шляхи постачання, по-друге, відмова він дешевих російських енергоносіїв автоматично призведе до необхідності підвищувати ціни для населення.

Також Орбан додав, що будь-які зміни у постачанні енергоносіїв впливають не тільки на економіку країни, а й на її обороноспроможність.

На початку грудня представники Європейської ради та Європарламенту досягли попередньої угоди про повне припинення імпорту російського природного газу до 2027 року.

Згідно з погодженими правилами, імпорт повністю припинять до 30 вересня 2027 року. Закупівлі газу, які здійснюються без попередніх контрактів, припинять до червня 2026 року.

Постачання скрапленого газу за довгостроковими контрактами має завершитися 1 січня 2027 року, постачання газу трубопроводами - 30 вересня 2027 року.

Після цього президент Естонії Алар Каріс висловив думку, що Угорщині варто надати допомогу у сплаті штрафів за розірвання енергетичних угод із Росією.