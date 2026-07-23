Угорщина перевірить угоди екс-глави МЗС Сійярто після його переходу до китайської компанії

Що спричинило розслідування

В Угорщині розпочали перевірку державних субсидій, податкових пільг та інших заходів підтримки, які отримував китайський автовиробник BYD.

Рішення було ухвалено після того, як колишній міністр закордонних справ Петер Сійярто залишив парламент і перейшов на роботу до компанії.

Прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що розслідування охопить усі рішення, переговори та зобов'язання держави, пов'язані з інвестиціями BYD в Угорщині.

"Ми розглянемо всі рішення, переговори та державні зобов'язання, взяті Петером Сійярто, які стосувалися інвестицій BYD Hungary", - заявив Мадяр.

За його словами, також буде перевірено всі субсидії, податкові пільги та дозволи, надані великим міжнародним компаніям під час роботи уряду Віктора Орбана.

Нова посада колишнього міністра

Після відходу з уряду Сійярто повідомив, що отримав пропозицію від BYD і обійняв посаду виконавчого директора, який відповідає за міжнародні зв'язки та розвиток нових напрямків бізнесу.

Під час роботи міністром саме Сійярто відповідав за залучення іноземних інвестицій та вів переговори щодо проектів китайської компанії в Угорщині.

Що перевірятимуть

За словами Мадяра, розслідування має встановити, хто ухвалював рішення про надання підтримки інвестору, як вони готувалися, чи ігнорувалися професійні попередження і які наслідки ці рішення могли мати для бюджету, місцевих громад, працівників та довкілля.

BYD будує свій перший європейський завод у угорському Сегеді. Після запуску підприємство дозволить компанії випускати електромобілі усередині Євросоюзу.

Transparency International попередила про ризики

У Transparency International Hungary заявили, що перехід колишнього міністра в компанію, інтереси якої він раніше представляв на державному рівні, є класичним прикладом так званих дверей, що обертаються, коли високопосадовці переходять на роботу в приватний сектор.

Директор юридичного департаменту організації Міклош Лігеті зазначив, що багаторічний досвід Сійярто в уряді може посилити можливості BYD впливати на рішення угорської влади.

"Ми спостерігаємо феномен дверей, що обертаються, серед білого дня, і ми засуджуємо його, - зазначив Лігеті.

При цьому Лігеті наголосив, що поки що немає доказів того, що призначення Сійярто стало винагородою за рішення, прийняті ним на посаді міністра. Проте, він позитивно оцінив початок урядового розслідування.

Чому це викликало питання

В Угорщині відсутній обов'язковий "період охолодження" для колишніх урядовців, який обмежував би їх негайний перехід у компанії, діяльність яких була пов'язана з їхніми колишніми повноваженнями.

Під час роботи міністром Сійярто вважався одним із головних прихильників розширення співпраці Угорщини з Китаєм.

Крім проекту BYD, він брав участь у переговорах щодо будівництва китайських акумуляторних заводів, а також залізничної лінії Белград - Будапешт, яка є частиною ініціативи "Один пояс, один шлях".