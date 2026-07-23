Венгрия проверит сделки экс-главы МИД Сийярто после его перехода в китайскую компанию

Власти Венгрии начали расследование в отношении государственных субсидий, предоставленных китайскому производителю электромобилей BYD. Поводом стало назначение бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто на руководящую должность в компании после увольнения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Euronews.
В Венгрии начали проверку государственных субсидий, налоговых льгот и других мер поддержки, которые получал китайский автопроизводитель BYD.
Решение было принято после того, как бывший министр иностранных дел Петер Сийярто покинул парламент и перешел на работу в компанию.
Премьер-министр Петер Мадяр заявил, что расследование охватит все решения, переговоры и обязательства государства, связанные с инвестициями BYD в Венгрии.
"Мы рассмотрим все решения, переговоры и государственные обязательства, взятые Петером Сийярто, которые касались инвестиций BYD Hungary", - заявил Мадяр.
По его словам, также будут проверены все субсидии, налоговые льготы и разрешения, предоставленные крупным международным компаниям во время работы правительства Виктора Орбана.
После ухода из правительства Сийярто сообщил, что получил предложение от BYD и занял должность исполнительного директора, отвечающего за международные связи и развитие новых направлений бизнеса.
Во время работы министром именно Сийярто отвечал за привлечение иностранных инвестиций и вел переговоры по проектам китайской компании в Венгрии.
По словам Мадяра, расследование должно установить, кто принимал решения о предоставлении поддержки инвестору, как они готовились, игнорировались ли профессиональные предупреждения и какие последствия эти решения могли иметь для бюджета, местных общин, работников и окружающей среды.
BYD строит свой первый европейский завод в венгерском Сегеде. После запуска предприятие позволит компании выпускать электромобили внутри Евросоюза.
В Transparency International Hungary заявили, что переход бывшего министра в компанию, интересы которой он ранее представлял на государственном уровне, является классическим примером так называемых "вращающихся дверей", когда высокопоставленные чиновники переходят на работу в частный сектор.
Директор юридического департамента организации Миклош Лигети отметил, что многолетний опыт Сийярто в правительстве может усилить возможности BYD влиять на решения венгерских властей.
"Мы наблюдаем феномен вращающихся дверей среди бела дня, и мы осуждаем его, - отметил Лигети.
При этом Лигети подчеркнул, что пока нет доказательств того, что назначение Сийярто стало вознаграждением за решения, принятые им на посту министра. Однако он положительно оценил начало правительственного расследования.
В Венгрии отсутствует обязательный "период охлаждения" для бывших членов правительства, который ограничивал бы их немедленный переход в компании, деятельность которых была связана с их прежними полномочиями.
Во время работы министром Сийярто считался одним из главных сторонников расширения сотрудничества Венгрии с Китаем.
Помимо проекта BYD, он участвовал в переговорах по строительству китайских аккумуляторных заводов, а также железнодорожной линии Белград — Будапешт, которая является частью инициативы "Один пояс, один путь".
Напоминаем, что ранее бывший министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил о сложении депутатского мандата и сообщил о переходе на работу в китайскую компанию BYD.