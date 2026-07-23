Венгрия проверит сделки экс-главы МИД Сийярто после его перехода в китайскую компанию

Что стало причиной расследования

В Венгрии начали проверку государственных субсидий, налоговых льгот и других мер поддержки, которые получал китайский автопроизводитель BYD.

Решение было принято после того, как бывший министр иностранных дел Петер Сийярто покинул парламент и перешел на работу в компанию.

Премьер-министр Петер Мадяр заявил, что расследование охватит все решения, переговоры и обязательства государства, связанные с инвестициями BYD в Венгрии.

"Мы рассмотрим все решения, переговоры и государственные обязательства, взятые Петером Сийярто, которые касались инвестиций BYD Hungary", - заявил Мадяр.

По его словам, также будут проверены все субсидии, налоговые льготы и разрешения, предоставленные крупным международным компаниям во время работы правительства Виктора Орбана.

Новая должность бывшего министра

После ухода из правительства Сийярто сообщил, что получил предложение от BYD и занял должность исполнительного директора, отвечающего за международные связи и развитие новых направлений бизнеса.

Во время работы министром именно Сийярто отвечал за привлечение иностранных инвестиций и вел переговоры по проектам китайской компании в Венгрии.

Что будут проверять

По словам Мадяра, расследование должно установить, кто принимал решения о предоставлении поддержки инвестору, как они готовились, игнорировались ли профессиональные предупреждения и какие последствия эти решения могли иметь для бюджета, местных общин, работников и окружающей среды.

BYD строит свой первый европейский завод в венгерском Сегеде. После запуска предприятие позволит компании выпускать электромобили внутри Евросоюза.

Transparency International предупредила о рисках

В Transparency International Hungary заявили, что переход бывшего министра в компанию, интересы которой он ранее представлял на государственном уровне, является классическим примером так называемых "вращающихся дверей", когда высокопоставленные чиновники переходят на работу в частный сектор.

Директор юридического департамента организации Миклош Лигети отметил, что многолетний опыт Сийярто в правительстве может усилить возможности BYD влиять на решения венгерских властей.

"Мы наблюдаем феномен вращающихся дверей среди бела дня, и мы осуждаем его, - отметил Лигети.

При этом Лигети подчеркнул, что пока нет доказательств того, что назначение Сийярто стало вознаграждением за решения, принятые им на посту министра. Однако он положительно оценил начало правительственного расследования.

Почему это вызвало вопросы

В Венгрии отсутствует обязательный "период охлаждения" для бывших членов правительства, который ограничивал бы их немедленный переход в компании, деятельность которых была связана с их прежними полномочиями.

Во время работы министром Сийярто считался одним из главных сторонников расширения сотрудничества Венгрии с Китаем.

Помимо проекта BYD, он участвовал в переговорах по строительству китайских аккумуляторных заводов, а также железнодорожной линии Белград — Будапешт, которая является частью инициативы "Один пояс, один путь".