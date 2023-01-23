Угорщина передумала блокувати наступний транш військової допомоги ЄС Україні, - журналіст

"Зрештою Угорщина оголосила сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, що не блокуватиме наступний транш військової допомоги ЄС Україні", - написав він.

Як повідомлялося раніше, Угорщина заблокувала сьомий транш допомоги ЄС на озброєння для України у розмірі 500 тисяч доларів.

Додамо, що віце-прем'єр-міністр пояснила, як Україна працює над блокуваннями Угорщиною рішень ЄС.

Тим часом посол України при ЄС Всеволод Ченцов зазначив, що Угорщина не зможе постійно використовувати право вето у спільних рішеннях ЄС.

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