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Угорщина передумала блокувати наступний транш військової допомоги ЄС Україні, - журналіст

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Угорщина прийняла рішення не блокувати наступний транш військової допомоги Європейського Союзу для України на 500 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Зрештою Угорщина оголосила сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, що не блокуватиме наступний транш військової допомоги ЄС Україні", - написав він.

Як повідомлялося раніше, Угорщина заблокувала сьомий транш допомоги ЄС на озброєння для України у розмірі 500 тисяч доларів.

Додамо, що віце-прем'єр-міністр пояснила, як Україна працює над блокуваннями Угорщиною рішень ЄС.

Тим часом посол України при ЄС Всеволод Ченцов зазначив, що Угорщина не зможе постійно використовувати право вето у спільних рішеннях ЄС.

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УгорщинаЕвросоюзВійськова допомога